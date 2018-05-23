НАБУ проводить обшук у порту «Южний» біля Одеси

Національне антикорупційне бюро проводить обшук у морському торговельному порту «Южний» в Одеській області.
«У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ зараз проводять слідчі дії (обшуки) в Одеській області, у тому числі в ДП «МТП «Южний», – йдеться у повідомленні прес-служби бюро.
Інших подробиць у НАБУ не повідомляють.
На підприємстві повідомили, що детективи бюро вилучили документи ДП «МТП «Южний», що стосуються тендерів підприємства за участю низки компаній у 2017-2018 роках.
Порт працює в штатному режимі і виконує роботи з завантаження-розвантаження суден.
Порт «Южний» – торговельний морський порт в місті Южне на Одещині. Порт виконує завантажувальні, розвантажувальні, допоміжні, переробні і транспортні функції
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