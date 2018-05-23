Трамп не може блокувати в twitter користувачів, які його критикують – суд

Президент США Дональд Трамп не може блокувати в twitter користувачів, які його критикують, вирішив суд в Нью-Йорку.

Суддя Наомі Рейс Бучвалд постановила, що twitter-аккаунт президента Трампа є публічним форумом і блокування людей, які відповідають на його твіти, висловлюючи різні погляди, є дискримінацією через переконання, що порушує першу поправку до Конституції США, яка захищає свободу слова.

Джаміл Джаффер, представник організації Knight Institute, яка подала позов до суду,сказав, щопозивачі задоволені рішенням суду, яке, на їхню думку, відображає ретельне застосування основних принципів першої поправки до державної цензури на новій комунікаційній платформі.

«Практика президента блокування критиків у twitter є згубною і неконституційною, і ми сподіваємось, що це рішення призвеле до припиненя цього», – сказав Джаффер.

Трамп наразі не коментував це рішення суду.

Судовий позов подала Knight Institute від імені семи людей, яких заблокували аккаунтом @realDonaldTrump через їхню критику президента чи його позиції.

