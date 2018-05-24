Грузія звинувачує Росію в «етнічних чистках»

Грузинські представники звинуватили Росію в етнічних чистках на території, яку вона захопила під час війни 2008 року. Це відбулося 23 травня на засіданні Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Цей орган слухає справу, яка стосується збройного конфлікту між Грузією та Росією та його наслідків.

Базований у Страсбурзі суд повідомив, що його Велика палата почне слухання після цього засідання і що вердикт буде ухвалений «на пізнішому етапі».

Адвокат Бен Емерсон, який представляє Грузію, розповів Європейському суду, що російські війська піддали бомбардуванню селища, підпалювали будинки та тероризували мирних жителів, коли керували сепаратистськими силами під час нападу на грузинські землі 10 років тому.

Представник Росії в суді Михайло Гальперін стверджував, що Південна Осетія була подарована Грузії в 1922 році Йосипом Сталіним і що «ніхто не питав осетинів, чи вони хотіли стати грузинами». Грузія намагалася «реалізувати це рішення шляхом вторгнення до Південної Осетії та вбивства цивільних», – стверджує Гальперін.

Тбілісі та Москва розірвали дипломатичні зв'язки після п’ятиденної війни в серпні 2008 року, під час якої російські війська проникли вглиб території Грузії після початкових боїв у прилеглому до Росії регіоні, Південній Осетії.