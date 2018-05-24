Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Травень 2018, Київ 10:45
Новини | Міжнародні

Президент Франції Макрон проведе переговори з Путіним у Санкт-Петербурзі

Перша зустріч Макрона і Путіна, Версаль, Франція, 29 травня 2017 року

Президент Росії Володимир Путін та його французький колега Емманюель Макрон зустрінуться 24 травня в Санкт-Петербурзі. Очікується що темами для обговорення стануть майбутнє ядерної угоди з Іраном та конфлікти в Сирії та Україні.

Це перша поїздка Макрона як президента до Росії, вона є наступною після візиту до Путіна канцлера Німеччини Анґели Меркель на минулому тижні. Путін і Макрон зустрілися у Франції майже рік тому, лише через кілька тижнів після інавгурації Макрона.

За кілька тижнів до французьких виборів Путін приймав у Москві суперницю Макрона, Марін Ле Пен.

Європейські країни та Росія зараз вдаються до дипломатичних зусиль, щоб зберегти ядерну угоду з Іраном 2015 року, яка опинилася під загрозою після виходу США з цих домовленостей. Французький та російський лідери «знайдуть час для поглибленого обговорення один на один», ідеться в заяві президента Франції.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG