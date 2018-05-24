Президент Франції Макрон проведе переговори з Путіним у Санкт-Петербурзі

Президент Росії Володимир Путін та його французький колега Емманюель Макрон зустрінуться 24 травня в Санкт-Петербурзі. Очікується що темами для обговорення стануть майбутнє ядерної угоди з Іраном та конфлікти в Сирії та Україні.

Це перша поїздка Макрона як президента до Росії, вона є наступною після візиту до Путіна канцлера Німеччини Анґели Меркель на минулому тижні. Путін і Макрон зустрілися у Франції майже рік тому, лише через кілька тижнів після інавгурації Макрона.

За кілька тижнів до французьких виборів Путін приймав у Москві суперницю Макрона, Марін Ле Пен.

Європейські країни та Росія зараз вдаються до дипломатичних зусиль, щоб зберегти ядерну угоду з Іраном 2015 року, яка опинилася під загрозою після виходу США з цих домовленостей. Французький та російський лідери «знайдуть час для поглибленого обговорення один на один», ідеться в заяві президента Франції.