Порошенко збирає Національну інвестраду. Коли прийде великий капітал? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Перше засідання Національної інвестиційної ради. Які будуть рішення?

Мораторій на землю. Чи прискорить Європейський суд відкриття ринку української землі?

Нові кіберзагрози. СБУ закликає бути пильними.

​На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Олександр Лащенко і гості програми: директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк, заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко; голова «Аграрного союзу України» Геннадій Новіков, економіст Євген Олейніков, заступник генерального директора Українського клубу аграрного бізнесу Роман Граб; голова правління Інтернет асоціації України Олександр Федієнко та експерт з міжнародної торгівлі, член Економічного дискусійного клубу Руслан Осипенко.

