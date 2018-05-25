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25 Травень 2018, Київ 06:43
Новини | Події

Порошенко збирає Національну інвестраду. Коли прийде великий капітал? – Ранковий ефір Радіо Свобода

  • Перше засідання Національної інвестиційної ради. Які будуть рішення?
  • Мораторій на землю. Чи прискорить Європейський суд відкриття ринку української землі?
  • Нові кіберзагрози. СБУ закликає бути пильними.

​На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Олександр Лащенко і гості програми: директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк, заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко; голова «Аграрного союзу України» Геннадій Новіков, економіст Євген Олейніков, заступник генерального директора Українського клубу аграрного бізнесу Роман Граб; голова правління Інтернет асоціації України Олександр Федієнко та експерт з міжнародної торгівлі, член Економічного дискусійного клубу Руслан Осипенко.

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