Поліція: чоловіка, який вчинив стрілянину в Черкасах, затримали

У Національній поліції заявляють, що чоловік, який вчинив стрілянину в Черкасах, затриманий, він перебуває у лікарні під конвоєм.

Як заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, обставини інциденту і мотиви чоловіка, який вчинив стрілянину, правоохоронці з’ясують у «найкоротший час».

За даними поліції, сьогодні до будівлі на вулиці Хрещатик в Черкасах увірвався чоловік, в руках якого був пістолет і граната, він зачинився в приміщені, не висуваючи жодних вимог. Поліція оточила район.

«Почувши звуки пострілів у приміщенні, керівники операції прийняли рішення про проведення активних дій. Начальник поліції Черкащини запропонував себе заручником в обмін на людей, які могли бути у приміщенні. Наблизившись до вхідних дверей, де перебував озброєний злочинець, він за допомогою спецпідрозділу затримав правопорушника», – заявив глава Нацполіції Сергій Князєв.

У поліції повідомляють, що внаслідок інциденту одна людина загинула, прізвища загиблого не повідомляють. Правоохоронці проводить розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство».

Як повідомляли ЗМІ, невідомий чоловік сьогодні прийшов до офісу і почав стрілянину, внаслідок чого місцевий депутат Сергій Гура загинув.​

У всеукраїнському об’єднанні «Батьківщина» Радіо Свобода підтвердили загибель представника цієї політичної сили, депутата Черкаської облради Сергія Гури.