Бойовики на Донбасі здійснили 36 обстрілів за добу – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що 24 травня підтримувані Росією бойовики 36 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів відкривали вогонь з артилерії та мінометів.

«Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Луганське, Зайцеве, Новолуганське, Новоселівка, Новотроїцьке, Богданівка, Гранітне, Чермалик», – ідеться в ранковому зведенні.

Про втрати серед українських військових штаб не повідомив.

У зведенні також вказано, що 25 травня о 4:45 бойовики обстріляли зі 152-міліметрових гармат населений пункт Стара Миколаївка. «Вогонь вівся з житлових кварталів Горлівки», – стверджують у штабі Операції об’єднаних сил.

В угрупованні «ЛНР» заявили про два порушення «режиму тиші» з боку українських військових упродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 24 травня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.