Авіаквитки до окупованого Криму: СБУ оголосить підозру підприємцям

Співробітники Служби безпеки в Одеській області спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим і поліцією блокували незаконний продаж авіаквитків на рейси з території Росії до анексованого Криму, повідомляє прес-служба СБУ 25 травня.

«Низка комерційних структур у Києві та Одесі нелегально здійснювали реалізацію авіаквитків з російських міст до аеропорту «Сімферополь» та у зворотному напрямку на рейси авіакомпаній РФ, зокрема, внесених до санкційного списку РНБО», – повідомили в СБУ.

Під час обшуків в офісах комерсантів правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує продаж нелегальних авіаквитків та докази перерахування грошей на рахунки російських авіакомпаній.

Спецслужба готується оголосити про підозру в скоєнні злочинів менеджменту комерційних структур.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 332 («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»), ч. 2 ст. 332-1 («Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї»), ст. 334 («Порушення правил міжнародних польотів») Кримінального кодексу України.