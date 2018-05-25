На Донбасі від початку конфлікту безвісти зникли 56 дітей, 33 все ще розшукують – омбудсмен

На сході України від початку конфлікту безвісти зникли 56 дітей, з яких 23 дітей знайдені і ще 33 перебувають у розшуку.

Як прес-служба Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, омбудсмен направила запит до Національної поліції України щодо надання інформації про зниклих в Україні дітей.

У Нацполіції повідомили, що протягом 2017 року до правоохоронців надійшло 8124 повідомлення про зникнення дітей, було відкрито 742 кримінальні провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, не розшуканими за 2017 рік залишаються 48 дітей.

В офісі омбудсмена додають, що уже цього року до територіальних органів поліції надійшло 2937 заяв і повідомлень про зникнення дітей, відкрито 222 кримінальні провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, станом на 30 квітня 2018 року не знайденими залишаються 57 дітей.

«За час конфлікту на Сході України безвісти зникли 56 дітей, із них вдалося знайти тільки 23 дитини, ще 33 з них досі перебувають у розшуку», – зазначає уповноважена Верховної Ради України з прав людини Денісова.

Уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба повідомляв, що станом на квітень 2015 року на окупованій території залишається близько півмільйона дітей.

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, унаслідок конфлікту загинули понад 10 300 людей.