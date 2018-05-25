11 штатів США визнали Голодомор 1932-33 років геноцидом – посольство

Ще один штат Сполучених Штатів Америки, штат Міссурі, визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Про це повідомляє посольство України в США на своїй сторінці в Facebook.

За даними посольства, губернатор штату Ерік Гретенс видав відповідну прокламацію.

Штат Міссурі став 11-м штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу, додають українські дипломати.

Раніше у травні у штаті Канзас визнали Голодомор геноцидом.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

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Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.