ПА НАТО: потрібно посилювати східні кордони Європи, бо поведінка Росії не змінюється

Голова Парламентської асамблеї НАТО Паоло Алі закликав до посилення захисту на східних кордонах Європи у відповідь на стійкі виклики з боку Росії.

«Ми повинні продовжувати зміцнювати стримування на східному кордоні, бо ми до цих пір не бачимо ніяких змін в поведінці Російської Федерації», – заявив він.

Президент ПА НАТО зауважив, що Альянс також має бути «конкретнішим у підтримці наших друзів на східних кордонах».

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз, у доповіді ПА НАТО відповідальність за порушення прав людини в Україні та Грузії покладається на Росію.

У Варшаві триває щорічна весняна сесія Асамблеї. У зустрічі беруть участь понад 260 законодавців з 50 країн-союзників та країн-партнерів.

Відносини між Москвою та НАТО погіршилися у 2014 році, після російської анексії українського Криму.

Україна і Захід також звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».