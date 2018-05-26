В Ірландії підтримали легалізацію абортів – офіційні результати референдуму

Більшість жителів Ірландії підтримала на референдумі легалізацію абортів. Про це свідчать офіційні результати підрахунку голосів.

Відповідно до цих даних, легалізацію абортів підтримали 1 429 981 учасник референдуму (66,4%), проголосували проти 723 632 осіб (33,6%).

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадарк заявив, що сподівається, що до кінця року в цій країні буде ухвалений новий закон про аборти.

За даними екзит-полів, які наводилися раніше цього дня, за законний статус абортів проголосували 68 відсотків ірландців.

Референдум відбувався в Ірландії 25 травня.

За дозвіл абортів до 12 тижня вагітності без додаткових умов виступає також кабінет міністрів Ірландії.

Міністр юстиції Чарлі Фланган назвав референдум «ще одним великим кроком від темного минулого».

Зараз закон про переривання вагітності в Ірландії один із найсуворіших у світі. Крім іншого, в країні заборонено продаж протизаплідних таблеток.

Із 2014 року аборти були дозволені, тільки якщо вагітність загрожує здоров’ю і життю жінки. В іншому випадку їй загрожує 14 років в’язниці. Правовою основою для абортів за медичними показаннями став закон про захист життя вагітних, за який парламент Ірландії проголосував у 2013 році. Приводом для його схвалення стала смерть жінки, якій лікарі відмовилися робити аборт за медичними показаннями і витягли плід лише після того, як серце ембріона перестало битися. В результаті жінка померла від сепсису.

Щорічно понад 3000 ірландок виїжджають до Великобританії для переривання вагітності. Між 1980 і 2016 роками аборт за межами Ірландії зробили 170 тисяч жінок.