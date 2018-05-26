Протести у Франції: 43 затриманих протестувальники та 7 постраждалих поліцейських

26 травня тисячі людей вийшли на вулиці Парижа з протестами проти реформ президента Франції Емманюеля Макрона у державному секторі. Марші та мітинги також відбувалися в десятках інших французьких міст і були частиною спільної акції.

До цих демонстрацій закликали напередодні близько 60 організацій, в тому числі кілька профспілок та ліва політична партія «Франція нескорена».

«Ми збираємось донести повідомлення, і це повідомлення повинне бути почуте сильним лідером Емманюелем Макроном», – цитує агентство Reuters заяву лідера лівої партії «Франція нескорена» Жан-Люка Меланшона перед протестувальниками у Марселі.

Меланшон, пише агентство, перерахував низку скарг, у тому числі брак персоналу в лікарнях, обмежене зарахування до університетів та брак поліцейських у кримінальних районах через, як стверджує уряд, брак коштів.

«Ми вам не віримо, тому що ви брешете» – сказав Меланшон, додавши, що уряд Макрона надав багатим податкові пільги у розмірі 4,5 мільярди євро, тоді як ці кошти могли бути інвестовані у лікарні.

Французький телеканал BFM повідомив, що у Парижі під час протесів проти політики Макрона поліція затримала 43 людини, у сутичках з мітингувальниками постраждали семеро співробітників поліції.

У повідомленні зазначається, що 32 протестувальники були арештовані. Деякі з них намагалися пронести на акцію зброю, деяких підозрюють в участі в угрупованні з метою здійснення насильства.

25 травня президент Макрон заявив, що протести «не зупинять» прогрес. Він зазначив, що опозиція не висунула жодних конкретних пропозицій.