У Берліні «праві» і «ліві» провели акції

У столиці Німеччини у неділю нає марш, організований ультраправим об’єднанням «Альтернатива для Німеччини» (AfD ), вийшло до 5 тисяч осіб, анти-марш зібрав набагато більше учасників.

Учасники ходи під назвою «Майбутнє Німеччини» пройшли від центрального залізничного вокзалу в напрямку Бранденбурзьких воріт, протестуючи проти «ісламізації Німеччини».

«Альтернатива для Німеччини» виступає проти прийому мігрантів з мусульманських країн. За даними організаторів акції, близько п’яти тисяч учасників взяло у ній участь. Ці дані підтвердила і місцева поліція.

Як повідомляє «Німецька хвиля», заступниця голови фракції AfD у Бундестазі Беатрікс фон Шторх, виступаючи на мітингу учасників, говорила, зокрема, про «грандіозний провал інтеграції» на прикладі гравця національної збірної ФРН турецького походження Месута Езіла. Приводом для закидів на адресу футболіста та його партнера по збірній ФРН Ілкая Гюндогана стала їхня зустріч та спільне фото у травні в Лондоні з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

У той же час у місті тривають акції під гаслом «Стоп ненависті», у яких беруть участь противники расизму, ліві об’єднання, і ЛГБТ-активісти.

За даними поліції, на ці акції проти AfD вийшло близько 20 тисяч осіб, повідомляє інформагенція Reuters.

«Блискуча демонстрація», організована митцями, була запланована з центру Берліна до Бранденбурзьких воріт. Майже 8 тисяч прихильників оголосили про свою участь лише у соціальній мережі Facebook.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, у неділю на човнах і плотах на річці Шпрее були виставлені банери проти AfD.

Близько 30 музичних автомобілів пересуваються містом із самого ранку.

Порядок під час акцій забезпечують близько двох тисяч поліцейських.