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28 Травень 2018, Київ 07:23
Новини | Політика

П’ятий рік каденції. Що виконає п’ятий президент Порошенко? – Ранковий ефір Радіо Свобода

  • Ліга чемпіонів. Як Київ пережив паломництво уболівальників?
  • П’ятий рік каденції. Що виконає п’ятий президент Порошенко?
  • Україна-НАТО. Співробітництво на тлі ультиматумів Росії та Угорщини.

На ці теми говоритимуть ведучий передачі «Ранкова Свобода» Олександр Лащенко і гості програми: заступник директора департаменту комунікації Національної поліції України Микола Гулевич, громадський діяч, народний депутат попередніх скликань Олександр Доній; директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, блогер Карл Волох; юрист-міжнародник Геннадій Друзенко та голова Громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж.

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