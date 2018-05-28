П’ятий рік каденції. Що виконає п’ятий президент Порошенко? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Ліга чемпіонів. Як Київ пережив паломництво уболівальників?

П’ятий рік каденції. Що виконає п’ятий президент Порошенко?

Україна-НАТО. Співробітництво на тлі ультиматумів Росії та Угорщини.

На ці теми говоритимуть ведучий передачі «Ранкова Свобода» Олександр Лащенко і гості програми: заступник директора департаменту комунікації Національної поліції України Микола Гулевич, громадський діяч, народний депутат попередніх скликань Олександр Доній; директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, блогер Карл Волох; юрист-міжнародник Геннадій Друзенко та голова Громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж.