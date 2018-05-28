Українка Козлова вибила з Roland Garros чинну чемпіонку

24-річна українська тенісистка Катерина Козлова 27 травня стала авторкою гучної сенсації на головному у світі тенісному турнірі на ґрунті – відкритому чемпіонаті Франції. Вже в першому колі Козлова, яка представляє Миколаїв, перемогла чемпіонку 2017 року, 20-річну Олену Остапенко з Латвії – 7:5, 6:3.

На турнірах найпрестижнішої серії Grand Slam таке сталося лише вшосте, а на Roland Garros чинна чемпіонка востаннє програвала в першому колі в 2005 році – тоді достроково зачохлила ракетку росіянка Анастасія Мискіна.

Також у перший день турніру в Парижі до другого кола вийшла перша ракетка України і четверта тенісистка світу Еліна Світоліна. Вона у двох сетах здолала австралійку Айлу Томлянович – 7:5, 6:3.

У понеділок, 28 травня, у першому колі зіграють ще дві представниці України. 39-та ракетка світу Леся Цуренко позмагається з 99-ю в рейтингу швейцаркою Стефані Фоґеле, а 81-ша ракетка світу Катерина Бондаренко гратиме з 50-ю тенісисткою планети Донною Векіч із Хорватії.