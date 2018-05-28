Росія: картину «Іван Грозний вбиває свого сина» захистять броньованим склом після нападу вандала

Картина Іллі Рєпіна «Іван Грозний і його син Іван», яка також відома під назвою «Іван Грозний вбиває свого сина», буде захищена броньованим склом після нападу вандала, повідомила директор російської державної Третьяковської галереї в Москві Зельфіра Трегулова.

Російський «Сбербанк» 28 травня заявив, що реставрація картини коштуватиме до 160 тисяч доларів.

25 травня картину пошкодив один із відвідувачів галереї. За версією поліції, він розбив скло металевим стовпчиком огорожі, чоловіка затримали. На допиті він розповів, що діяв у стані алкогольного сп’яніння. Джерело агентства ТАСС повідомило, що свої дії 37-річний житель Воронежа пояснив «недостовірністю зображених на полотні історичних фактів».

У галереї заявили, що картина отримала серйозні пошкодження – полотно розірване в трьох місцях.

Картина «Іван Грозний і його син Іван» була написана Рєпіним в 1883-1885 роках.