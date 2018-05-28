Москва повідомила, скільки російських громадян та компаній перебувають під санкціями США

Під американськими санкціями перебувають 245 російських громадян і 439 юридичних осіб, заявив директор департаменту Північної Америки Міністерства закордонних справ Росії Георгій Борисенко.

«Треба сказати, що з 2011 року, коли американці в часи [екс-президента США Барака] Обами згорнули перезавантаження і почали займатися знову стримуванням Росії, США запроваджували санкції проти Росії 52 рази. Усього під американськими санкціями перебувають 245 російських громадян і 439 російських юридичних осіб», – зазначив Борисенко.

Вашингтон запроваджував санкції проти Москви, зокрема, через анексію Росією українського півострова Крим та збройний конфлікт на Донбасі. Київ та країни Заходу звинувачують Росію в підтримці сепаратистів, однак у Москві це заперечують.