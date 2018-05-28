Суд у Москві заочно заарештував українського народного депутата Геращенка

Басманний суд Москви заочно заарештував українського народного депутата, члена колегії МВС України Антона Геращенка, повідомила речниця суду Юнона Царьова в коментарі агентству РБК.

Вона зазначила, що рішення ухвалили 22 травня. Щодо Геращенка відкрита справа за статтею 205.2 Кримінального кодексу Росії («публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму з використанням ЗМІ та мережі інтернет»).

«Ця міра запобіжного заходу обрана терміном на два місяці з моменту екстрадиції чи затримання на території Росії», – уточнила Царьова.

Геращенко наразі не коментував свій заочний арешт.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо українського депутата в жовтні 2015 року. Правоохоронці тоді заявляли, що Геращенко опублікував пост на своїй сторінці в одній із соціальних мереж, де публічно закликав користувачів надавати відому їм інформацію про російських військових, які беруть участь в операції в Сирії.

На думку Слідчого комітету, «фактично Геращенко підтримав і поширив ідею свого співрозмовника в соціальній мережі про те, що таким чином «терористи і їхні побратими в Росії зможуть помститися російським військовослужбовцям за канонами шаріату».