Супрун розповіла, чи можна захворіти від кондиціонера

Переконливих доказів зв’язку між використанням кондиціонерів і погіршенням стану здоров’я немає, заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

«Щодо негативних симптомів (після використання кондиціонерів – ред.), то найбільш поширені з тих, про які повідомляли учасники досліджень, включали виникнення кашлю, подразнень слизової оболонки, труднощі з диханням, головний біль та втому. Утім, чи це справді пов’язано з кондиціонером? Дослідники так і не знайшли переконливих доказів щодо такого зв’язку», – пише Супрун.

Вона заявила, що ці симптоми пов’язують із так званим синдромом закритих приміщень.

«Якщо ви довго перебуваєте в закритому просторі, це справді може виникати. У такому разі важливо частіше провітрювати приміщення та виходити на подвір’я. Свіже повітря, навіть в спекотну погоду, необхідне для організму. Сам по собі кондиціонер не є чимось небезпечним», – підкреслила Супрун.

Водночас вона зазначила, що дуже важливо користуватися кондиціонером правильно. Супрун радить регулярно доглядати за кондиціонером, уникати різкого перепаду температур та слідкувати за вологістю повітря в приміщенні.