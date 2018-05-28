Після анексії Криму рівень освітленості півострова знизився – МінТОТ

Після анексії Криму Росією рівень освітленості на півострові знизився, повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України.

«Одним із методів непрямої оцінки економічного стану регіону є вимірювання рівня освітленості території в нічний час шляхом аналізу супутникових знімків. Рівень освітленості тимчасово окупованої території Криму в нічний час у 2016 році у порівнянні з 2012 роком може свідчити про зменшення рівня економічної активності у цей період. Загалом на території тимчасово окупованого півострову рівень освітленості знизився на 26%», – заявили в міністерстві.

У відомстві зазначили, що найбільш видиме зниження рівня освітленості можна спостерігати в центральних районах Криму та в населених пунктах, орієнтованих на надання лікувально-курортних послуг (Ялта, Алушта, Євпаторія – Заозерне).

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.