Росія вимагає від Apple видалити Telegram із магазину додатків

Російське відомство «Роскомнагляд» вимагає від американської компанії Apple видалити з магазину додатків AppStore заборонений у Росії месенджер Telegram і припинити розсилку його push-повідомлень. Про це повідомляє сайт відомства.

У «Роскомнагляді» нагадали, що можуть «порушити функціонування сервісів Apple». Голова відомства Олександр Жаров заявив, що у компанії є місяць для відповіді щодо блокування додатку. Раніше чиновник стверджував, що «Роскомнагляд» веде переговори з юристами Google і Apple з питання видалення або обмеження доступу до додатка Telegram в онлайн-магазинах цих компаній.

З 16 квітня «Роскомнагляд» розпочав блокувати месенджер Telegram у Росії через відмову надавати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів. Внаслідок цих дій до реєстру забороненої інформації потрапили до 20 мільйонів IP-адрес, була порушена робота багатьох російських сайтів і сервісів. Крім того, «Роскомнагляд» відзвітував про блокування 80 VPN і проксі-сервісів, що дозволяють обходити блокування Telegram.