На Донбасі поранені шестеро українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 28 травня зазнали поранень шестеро українських військових, повідомив штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 37 разів за добу порушували режим тиші, дев’ять разів застосовувавши міномети калібрів 82 та 120 міліметрів.

«Активні бойові дії тривали з найбільшою інтенсивністю в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, що на Луганському напрямку, а також у районах населених пунктів Світлодарськ, Новоселівка Друга, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне, Широкине», – ідеться в ранковому зведенні.

У штабі Операції об’єднаних сил звинуватили бойовиків у трьох обстрілах житлових кварталів, внаслідок одного з яких у селищі Залізне загинула 15-річна дитина.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в шести обстрілах упродовж доби 28 травня.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 28 травня ще не повідомляли.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.