На Херсонщині спостерігаються окремі осередки горіння – ДСНС

У Херсонській області поблизу села Раденськ Олешківського району на території Раденського лісництва станом на 7:00 29 травня спостерігаються окремі осередки горіння, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

28 травня близько 13:30 у цьому районі сталося загорання лісового масиву на площі близько 130 гектарів (з них 70 гектарів верхового горіння).

Як інформують рятувальники, до ліквідації пожежі залучено 209 людей та 72 одиниці техніки, у тому числі три одиниці авіаційної техніки (від ДСНС – два літаки АН-32П, від Міноборони – вертоліт МІ-8).