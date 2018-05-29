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29 Травень 2018, Київ 09:19
Новини | Події

На Херсонщині спостерігаються окремі осередки горіння – ДСНС

Тренування пожежників в Україні, ілюстративне фото

У Херсонській області поблизу села Раденськ Олешківського району на території Раденського лісництва станом на 7:00 29 травня спостерігаються окремі осередки горіння, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

28 травня близько 13:30 у цьому районі сталося загорання лісового масиву на площі близько 130 гектарів (з них 70 гектарів верхового горіння).

Як інформують рятувальники, до ліквідації пожежі залучено 209 людей та 72 одиниці техніки, у тому числі три одиниці авіаційної техніки (від ДСНС – два літаки АН-32П, від Міноборони – вертоліт МІ-8).

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