Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Травень 2018, Київ 09:22
Новини | Міжнародні

Індія продовжить співпрацю з Іраном та Венесуелою, попри санкції США – міністр

Міністр закордонних справ Індії Сушма Сварадж

Індія продовжить торгувати з Іраном і Венесуелою, незважаючи на загрозу застосування через це санкцій США, заявила міністр закордонних справ Індії Сушма Сварадж.

Відповідаючи 28 травня на запитання про вихід США з іранської ядерної угоди та повторне запровадження санкцій, Сварадж зазначила, що політика Індії полягає в тому, щоб виконувати лише санкції ООН, а не санкції, запроваджені окремими країнами.

Ця заява Сварадж передувала її зустрічі з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом у Делі, на якій сторони обговорили стратегію дій після рішення Сполучених Штатів. Пізніше індійський уряд заявив, що Заріф розповів Сварадж про свої дискусії з європейськими, російськими та китайськими лідерами щодо збереження угоди без участі США.

Індія, яка є головним імпортером іранської нафти, продовжувала торгувати з Іраном під час попередніх санкцій США. Після того, як санкції ООН були запроваджені в 2006 році, вона скоротила імпорт іранської нафти через те, що ці міжнародні обмеження стосувалися банківських транзакцій та страхового покриття для нафтових танкерів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG