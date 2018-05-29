Індія продовжить співпрацю з Іраном та Венесуелою, попри санкції США – міністр

Індія продовжить торгувати з Іраном і Венесуелою, незважаючи на загрозу застосування через це санкцій США, заявила міністр закордонних справ Індії Сушма Сварадж.

Відповідаючи 28 травня на запитання про вихід США з іранської ядерної угоди та повторне запровадження санкцій, Сварадж зазначила, що політика Індії полягає в тому, щоб виконувати лише санкції ООН, а не санкції, запроваджені окремими країнами.

Ця заява Сварадж передувала її зустрічі з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом у Делі, на якій сторони обговорили стратегію дій після рішення Сполучених Штатів. Пізніше індійський уряд заявив, що Заріф розповів Сварадж про свої дискусії з європейськими, російськими та китайськими лідерами щодо збереження угоди без участі США.

Індія, яка є головним імпортером іранської нафти, продовжувала торгувати з Іраном під час попередніх санкцій США. Після того, як санкції ООН були запроваджені в 2006 році, вона скоротила імпорт іранської нафти через те, що ці міжнародні обмеження стосувалися банківських транзакцій та страхового покриття для нафтових танкерів.