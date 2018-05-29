Зниклий на Донбасі 24 травня український військовий потрапив у полон бойовиків

19-річний військовослужбовець 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади Збройних сил України, який зник на Донбасі 24 травня, потрапив у полон до підтримуваних Росією бойовиків. Про це повідомляє сторінка бригади у Facebook.

«З відео допиту військовослужбовця можна зробити висновок, що людина піддалася важкому психологічному впливу, перебуває у стресовому стані, говорить плутано, має втомлений вигляд – ймовірно через тривалий час відсутність сну або фізичні тортури», – сказано у повідомленні.

Командування бригади обіцяє зробити все можливе для звільнення військовослужбовця з полону.

Увечері 27 травня у 30-й окремій Новоград-Волинській Рівненській механізованій бригаді Збройних сил України повідомили про зникнення військовослужбовця під час бою під Маріуполем.