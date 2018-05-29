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29 Травень 2018, Київ 12:25
Новини | Події

Вісім українців зазнали тяжких травм унаслідок ДТП в Будапешті – МЗС

У столиці Угорщини Будапешті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали десятки українських туристів, повідомила 29 травня речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«Попередньо – 28 осіб, з них вісім отримали важкі травми. Консул надає допомогу», – повідомила Беца в мережі Twitter.

Двоповерховий туристичний автобус з України увечері 28 травня потрапив у ДТП в Будапешті, повідомляє угорське видання Index. Автобус, що прямував до аеропорту, на швидкості в’їхав у обмежувач висоти на рівні 3 метри 65 сантиметрів. У результаті аварії у нього знесло практично весь другий поверх

На місце аварії прибули рятувальники та пожежні команди. За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі подорожувало близько 50 пасажирів.

За попередньою інформацією, загрози для життя пасажирів немає. Серед поранених немає дітей. За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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