Київ – серед найдешевших міст світу у рейтингу UBS

Столиця України Київ посідає 75 місце у щорічному рейтингу вартості життя у великих містах, складеному глобальною фінансовою компанією – швейцарським банком UBS. Загалом у рейтингу оцінюються 77 міст світу.

Поряд із Києвом – Делі (Індія) – 73 місце, Маніла (Філіппіни) – 74-е, Лагос (Нігерія) – 76 місце і Каїр (Єгипет), який замикає рейтинг.

Очолює рейтинг – швейцарський Цюрих, на другому місці – Женева. У п’ятірку найдорожчих міст також входять Осло (Норвегія), Копенгаген (Данія) і Нью-Йорк (США).

Як заявляють автори дослідження, для аналізу цін вони створили стандартизований кошик зі 128 товарів і послуг, який відтворює витрати і споживання типової європейської сім’ї з трьох осіб, враховуючи те, що споживчі звички відрізняються від країни до країни.

Згідно з оприлюдненим 15 березня рейтингом Worldwide Cost of Living 2018, який готує видання The Economist, столиця України піднялася на 14 позицій у рейтингу найдорожчих міст світу порівняно з минулим роком і посідає 110 місце зі 133 проаналізованих населених пунктів.