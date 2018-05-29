«Опора» назвала «найбільш дисципліновані» фракції та групи Ради в травні

Народні депутати з фракції «Блок Петра Порошенка» найчастіше брали участь у парламентських голосуваннях у травні, повідомила громадянська мережа «Опора».

За її підрахунками, фактична присутність членів БПП під час голосувань становить 86%. До «найбільш дисциплінованих» фракцій «Опора» також зараховує «Самопоміч» (85%) та «Народний фронт» (84%).

Понад 75% присутності під час голосувань мають у своєму активі фракція «Радикальна партія Олега Ляшка», депутатські групи «Партія «Відродження» та «Воля народу». Члени «Опозиційного блоку» були присутніми під час 73% голосувань. Найменше участь в голосуваннях брали депутати з ВО «Батьківщина» (62%) та позафракційні парламентарі (61%), зазначили в «Опорі».

За підрахунками мережі, найбільше голосувань у травні відбулося щодо президентського законопроекту №8265, який стосується удосконалення окремих положень законодавства про публічні закупівлі, – 10 разів.