Україна та Угорщина домовились провести консультації щодо закону «Про освіту» – Клімкін

Міністри закордонних справ України та Угорщини під час зустрічі у штаб-квартирі Організації Об‘єднаних Націй у Нью-Йорку домовились провести 5 червня консультації між міністерствами освіти двох країн для вирішення, зокрема, суперечливих моментів, пов’язаних із так званою «мовною статтею» українського закону «Про освіту».

Про це повідомив журналістам в кулуарах штаб-квартири ООН очільник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін, передає кореспондент Української редакції Радіо Свобода.

«Це будуть консультації із участю угорської громади. Угорська сторона буде сприяти цим консультаціям для того, щоб вони були результативними», – розповів Клімкін.

За словами міністра, після консультацій відбудеться ще одна – підсумкова – зустріч урядовців двох країн, яка має закріпити й формалізувати домовленості.

«Можливо [зустріч буде] в Києві, можливо, у Будапешті, але, скоріше за все... Усім подобається Берегове (на Закарпатті – ред.). [Там зберуться] два міністри закордонних справ, два міністри освіти і представники угорської громади», – пояснив Клімкін.

Очільник МЗС України зазначив, що Київ та Будапешт під час цієї зустрічі хочуть знайти спільне рішення, яке задовольнило б обидві сторони, але воно обов‘язково включатиме пункт про вивчення етнічними угорцями української мови.

«Рішення полягає в тому, щоб прибрати дискримінацію – щоб вони володіли українською мовою, щоб викладання мови було покращене, щоб вони розуміли, в якій країні вони живуть. Але таким чином, щоб одночасно допомогти повністю зберегти їх самобутність», – сказав міністр.

За словами Клімкіна, така підсумкова зустріч відбудеться у червні – у середині чи наприкінці місяця, але не пізніше.

Восени минулого року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала загострення у відносинах між Україною та Угорщиною.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».