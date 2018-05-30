На Донбасі поранені четверо українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 29 травня зазнали поранень четверо українських військових, повідомив штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, інтенсивність бойових дій знизилася, підтримувані Росією бойовики 36 разів обстріляли позиції українських військових, з них дев’ять разів застосовували важке озброєння.

«Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку – в районі населених пунктів Зайцеве, Південне. Не припиняються бої на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Мар’їнки, на Маріупольському напрямку – в районі населеного пункту Широкине», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в трьох обстрілах 29 травня.

В угрупованні «ДНР» не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.