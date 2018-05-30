Український тенісист отримав довічну дискваліфікацію за договірні матчі

Український тенісист Дмитро Баданов 29 травня був визнаний винним в участі в матчах із фіксованим результатом. Після цього рішення незалежного судового офіцера він буде довічно дискваліфікований, а також оштрафований на 100 тисяч доларів.

30-річний Баданов порушив норми Антикорупційної тенісної програми, коли провів два договірні поєдинки на турнірах під егідою ITF (Міжнародної федерації тенісу) у вересні 2015 року в Тунісі та у вересні 2016 року в Єгипті.

Баданов також засуджений за участь у ставках на тоталізаторі, пов’язаних із матчами.

Справу розслідував спільний підрозділ, створений Міжнародною федерацією тенісу, керівниками найпрестижнішої тенісної серії Grand Slam та іншими керівниками світового тенісу. Рішення в справі Баданова ухвалював відомий за доповіддю про допінг у Росії Річард Макларен.

Дмитро Баданов був маловідомим тенісистом, його найвища за кар’єру позиція в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів у березні 2015 року була 463-ю. Зараз Баданов вилучений із рейтингу.