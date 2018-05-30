Заступник держсекретаря Кабміну придбав автомобіль за понад мільйон гривень – #Точно

Заступник державного секретаря Кабінету міністрів України Сергій Дехтяренко у травні придбав автомобіль Mazda CX-5 за 1 053 360 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Вищезгаданий транспортний засіб був придбаний у товариства з обмеженою відповідальністю «Віді-Скай». У день придбання – 24 травня – Дехтяренко задекларував і продав своє рухоме майно. Сума виручених від реалізації коштів становила 260 тисяч гривень.

Як заявляв народний депутат України Ігор Луценко, Сергій Дехтяренко обіймав посаду першого заступника директора департаменту контрольно-ревізійної роботи в МВС України за часів екс-президента Віктора Януковича, який втік до Росії. В 2011 році Дехтяренко також обіймав посаду заступника начальника управління фінансової інспекції МВС України. А в період з 2011 року по 2014 рік – посаду директора департаменту адміністративної й кадрової роботи ДМС України в Києві.