Кремль: військова присутність США в Польщі підриватиме європейську стабільність

Росія заявила про свою стурбованість повідомленнями, що Польща попросила про постійну військову присутність США на своїй території. Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що це викличе дії Росії у відповідь і далі псуватиме відносини між Москвою та Заходом.

«Коли ми бачимо поступове розширення військових структур НАТО до наших кордонів... це, звичайно, не сприяє безпеці та стабільності на континенті. Ці експансіоністські дії призводять до протидії з боку російської сторони, щоб збалансувати паритет, який кожного разу порушується таким чином», – сказав Песков.

29 травня голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох підтвердив, що міністерство оборони Польщі надіслало до Конгресу США, урядових установ та аналітичних центрів пропозицію про постійне розміщення американських військ на польській території

«Так, ми зацікавлені в присутності американських сил у нашій країні, і ми подали – в тому числі для аналітичних центрів – деякі варіанти, які ми могли б запропонувати, якщо такі рішення будуть ухвалені», – сказав Солох.

Анексія Росією українського Криму та підтримка Москвою бойовиків на сході України викликали занепокоєння у Польщі та інших країнах-членах НАТО, які межують із Росією.