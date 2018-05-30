Поліція відкрила справу через пожежу в лікарні Мечникова в Дніпрі

У Дніпрі за фактом пожежі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова відкрили кримінальне провадження, повідомила 30 травня речниця обласної поліції Ганна Старчевська.

За її даними, провадження відкрили за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Правоохоронці встановлюють причини пожежі, за попередніми даними, її могло спричинити коротке замикання в електромережі.

Як розповіли в лікарні імені Мечникова, пожежа сталася вночі в палаті хірургічного відділення лікарні, на 7-му поверсі. Постраждала одна людина – 62-річна жінка, яка лікується в закладі.

Постраждала надихалась диму, зараз вона перебуває в реанімаційному відділенні, але за кілька годин її планують перевести в загальну палату, повідомили в лікарні.

«Задимлення і пожежа були локалізовані упродовж 15 хвилин. Співробітники ДСНС виявили прилад, який підзаряджав машинку для гоління, яка була ввімкнена в розетку. Припускається, що саме цей прилад призвів до короткого замикання. Загорілась постіль, меблі. Одна жінка, яка забарилась, збираючи свої речі, вдихнула чадного газу і нам довелось проводити їй процедуру в барокамері», – сказав головний лікар лікарні Сергій Риженко.

На час ліквідації пожежі з лікарні евакуювали близько ста пацієнтів і медпрацівників. Наразі палата, де сталась пожежа, закрита, хворі розподілені по інших палатах.