«Укрзалізниця» на літо призначила додаткові поїзди до Одеси

Компанія «Укрзалізниця» на літо призначила 5 пар додаткових поїздів до Одеси, а ще трьом поїздам збільшила періодичність курсування.

Як повідомляє прес-служба компанії, на період літніх відпусток призначено поїзди № 223/224 Київ – Одеса, № 248/247 Одеса – Київ, Житомир, № 251/252 Дніпро – Одеса, № 258/257 Одеса – Львів та № 271/272 Харків – Одеса.

В «Укрзалізниці» додають, що поїздам, які курсують цілий рік, № 92/91 Костянтинівка – Одеса, № 136/135 Чернівці – Білгород-Дністровський та № 317/318 Запоріжжя – Одеса збільшили курсування у два рази: щоденно замість через день.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі».