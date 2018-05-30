В Одесі запускають туристичну поліцію, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

«Спеціально для охорони публічного порядку в курортних зонах Одеси та Одеської області ми запустили групи туристичної поліції. Вони працюватимуть з 1 червня до закінчення туристичного сезону – 30 вересня. Поліцейські надаватимуть консультації та допомогу відпочиваючим, реєструватимуть скарги громадян щодо пошкодження та зникнення майна, аналізуватимуть оперативну ситуацію в місцях скупчення туристів», – заявив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян.

За його словами, щороку Одеську область відвідують понад шість мільйонів туристів та відпочивальників.

Зі свого боку, начальник головного управління Національної поліції Одеської області Дмитро Головін повідомив, що минулого року проект туристичної поліції працював на ділянці «Ланжерон-Аркадія» у пілотному режимі.

«Він продемонстрував свою ефективність. Групи туристичної поліції розкрили 38 кримінальних порушень, виявили трьох неповнолітніх, що самовільно залишили місце свого мешкання, затримали іноземного громадянина, який перебував у розшуку», – заявив Головін.

Троян зазначив, що цього року планують відкрити ще шість таких станцій у Одесі та Одеській області. Всього на Одещині їх буде 15.

Він заявив, що планується відкриття таких станцій у інших курортних зонах України.