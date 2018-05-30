ДФС: українець намагався незаконно ввезти Lamborghini, йому загрожує штраф майже 6 мільйонів гривень

Державна фіскальна служба виявила спробу незаконного ввезення автомобіль марки Lamborghini в Україну.

Як повідомляє прес-служба ДФС, громадянин України намагався ввезти в Україну авто Lamborghini моделі Huracan Coupe, 2017 року виготовлення, із заявленою вартістю 71 200 євро.

За даними служби, митники Німеччини повідомили, що вартість цього авто – 193 000 євро.

У ДФС додають, що через вказування невідповідної ціни до Держбюджету могло не надійти 2,3 мільйона гривень митних платежів.

ДФС склала протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України (санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, безпосередніх предметів порушення митних правил, що становить близько 5,9 мільйона гривень, з конфіскацією цих товарів). Автомобіль вилучили на склад митниці до схвалення рішення судом.