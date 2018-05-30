Справи Майдану: 4 екс-беркутівцям повідомили про підозру, один з них працює в поліції

Чотирьом колишнім міліціонерам полку «Беркут» у рамках так званих «справ Майдану» повідомили про підозру.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, один з підозрюваних є діючим співробітником поліції.

Справа стосується незаконного затримання 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності двох учасників мирної акції протесту, складання і видачі завідомо неправдивих документів про їх затримання.

У ГПУ повідомили про підозру чотирьом екс-беркутівцям за статтями «перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалось болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями», «незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів», «складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів».

Наразі питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

«Беркут» був розформований у лютому 2014 року, через кілька днів після розстрілів протестувальників у центрі Києва.