В Одесі збирали підписи за знесення Оперного театру

В Одесі активісти збирали підписи за знесення Національного театру опери і балету і перетворення його на торговельний центр. В акції, що пройшла поблизу самого театру, взяли участь кілька десятків людей.

Вони тримали плакати із надписами «Зносіть місто одразу, щоб не було боляче», «Ах Одеса! Немає живого місця», «Плювати на закон – заливаємо бетон», «Найважливішим мистецтвом для нас є «шопінг», «Співати можна і в торговельному центрі».

За словами одного з організаторів акції, екскурсовода Олександра Бабіча, ця акція – крик відчаю, сміх крізь сльози.

«Оскільки Одеса знищується все більш швидкими темпами і зробити з цим все одно нічого не виходить, залишається лиши максимально пришвидшити цей процес», – жартує він.

В акції також взяло участь кілька відомих жителів Одеси, в тому числі художник і директор Мистецького музею Олександр Ройтбурд.

Учасники акції зачитали «звернення» до одеської міської ради, в якому попросили пришвидшити знесення історичного центру, оскільки чиновники все одно не намагаються його зберегти. Деякі учасники запропонували встановити торговельні кіоски вздовж хвилелому.

Акція завершилася збором підписів під жартівливим зверненням за перебудову театру в торговельний центр. Ескізи цієї фантастичної будівлі з’явилися в соціальних мережах напередодні.