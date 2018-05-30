Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Травень 2018, Київ 00:54
Новини | Суспільство

В Одесі збирали підписи за знесення Оперного театру

Одесит підписує жартівливу петицію про знесення Одеського оперного театру

В Одесі активісти збирали підписи за знесення Національного театру опери і балету і перетворення його на торговельний центр. В акції, що пройшла поблизу самого театру, взяли участь кілька десятків людей.

Вони тримали плакати із надписами «Зносіть місто одразу, щоб не було боляче», «Ах Одеса! Немає живого місця», «Плювати на закон – заливаємо бетон», «Найважливішим мистецтвом для нас є «шопінг», «Співати можна і в торговельному центрі».

За словами одного з організаторів акції, екскурсовода Олександра Бабіча, ця акція – крик відчаю, сміх крізь сльози.

«Оскільки Одеса знищується все більш швидкими темпами і зробити з цим все одно нічого не виходить, залишається лиши максимально пришвидшити цей процес», – жартує він.

В акції також взяло участь кілька відомих жителів Одеси, в тому числі художник і директор Мистецького музею Олександр Ройтбурд.

Учасники акції зачитали «звернення» до одеської міської ради, в якому попросили пришвидшити знесення історичного центру, оскільки чиновники все одно не намагаються його зберегти. Деякі учасники запропонували встановити торговельні кіоски вздовж хвилелому.

Модель одеського Оперного театру переробленого в торговий центр
Модель одеського Оперного театру переробленого в торговий центр

Акція завершилася збором підписів під жартівливим зверненням за перебудову театру в торговельний центр. Ескізи цієї фантастичної будівлі з’явилися в соціальних мережах напередодні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG