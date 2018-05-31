На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 30 травня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 9 разів із застосуванням важкого озброєння – 122-міліметрових артилерійських систем, 120 та 82-міліметрових мінометів.

«На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське. На Донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели в районах населених пунктів Зайцеве та Новотроїцьке. Адекватну відповідь ворог отримав також на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Чермалик і Гнутове», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 30 травня.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в п’яти обстрілах упродовж минулої доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.