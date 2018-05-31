Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко в травні взяла участь лише в 1% голосувань Верховної Ради, підрахував Комітет виборців України. Політик проголосувала сім разів.

«Серед іншого Юлія Тимошенко не голосувала за закони щодо трансплантації органів людині та вдосконалення діяльності Держбюро розслідувань. Лідер «Батьківщини» була письмово зареєстрована на восьми пленарних засідань», – заявили у КВУ.

В організації також повідомили, що співголови «Опозиційного блоку» Юрій Бойко та Олександр Вілкул взяли участь у 6% та 8% голосувань відповідно, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко – у 35%, Олег Березюк із «Самопомочі» – 75%, Максим Бурбак із «Народного фронту» – 79%, а Артур Герасимов із «Блоку Петра Порошенка» – 88%. Останні троє відвідали всі засідання Ради, підкреслили в Комітеті виборців України.