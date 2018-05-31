У Польщі виявлені останки українських підпільників – Інститут національної пам'яті

У селі Грушовичі в Польщі виявлені останки українських підпільників, інформує прес-служба українського Інституту національної пам'яті.

Українська сторона має підстави вважати, що в могилі на цвинтарі в Грушовичах виявлені останки українських підпільників, зазначили в інституті.

Згідно з повідомленням, захоронення померлих природною смертю мешканців села Грушовичі на глибині 1,5-1,7 метра, які відповідно до супровідного матеріалу, можна віднести до першої половини ХХ століття. Натомість ще чотири останки на глибині одного метра експерти відносять до періоду Другої світової війни або перших повоєнних років.

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Відповідальний секретар української державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета заявив, що дослідження показали «хаотичне розташування останків (в різних місцях розкопу), краще збереження скелетів, сліди механічних травм та пошкоджень».

«У двох в черепних коробках є круглі отвори, вірогідно спричинені кулями, в іншого – лицьова частина черепа розбита сильним ударом тупим предметом (наприклад, прикладом гвинтівки чи автомата). На одному з останків, який належав молодому чоловікові віком 25-30 років, знайдено німецький військовий ґудзик, що, можливо, свідчить про військовий характер поховання», – заявив Шеремета.

Водночас віце-президент Інституту національної пам'яті Польщі Кшиштоф Шваґжик повідомив, що напередодні розкопок експерти здійснили дослідження архівних документів і жодних відомостей про бої чи загибель вояків УПА у Грушовичах та околицях польська сторона не знайшла.

Зі свого боку, історик, керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху, екс-заступник директора архіву СБУ Володимир Бірчак це заперечує.

«На підставі свідчень та документів у Грушовичах з числа українських повстанців поховані: станичний ОУН Тимко Базилевич – «Мороз», курінний лікар УПА Клочник Павло – «Сірко» (його могила збережена), старший стрілець, сапер УПА Дмитро Грицаль – «Дубенко», член боївки СБ – «Гонта» та районний референт СБ Дмитро Козак – «Марко». Усі із перелічених загинули в боях та збройних сутичках із НКВД та прокомуністичним Войском Польським, а отже, є борцями із комуністичним тоталітарним режимом», – стверджує Бірчак.

В українському Інституті національної пам'яті доходять висновку, що зруйнований пам’ятник бійцям УПА в Грушовичах був надмогильним монументом військового поховання.

«Сукупність цих фактів дає підстави зробити припущення, що не менш як три останки, виявлені під час розкопок, належать членам українського підпілля. Отже, зруйнований монумент не був символічним і повинен бути відновлений», – переконаний cпівробітник Українського інституту національної пам’яті Павло Подобєд.

У квітні 2017 року на кладовищі у Грушовичах польські націоналісти розібрали пам’ятник бійцям УПА, який був зведений українцями у 1994 році. Тоді представники польської влади заявили, що пам’ятник встановлений нелегально, бо немає доказів, що на цьому місці поховані українські військові.