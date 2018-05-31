У Києві сталася ДТП із спецавтомобілем, постраждала дитина – поліція

У Києві на вулиці Григоренка у Дарницькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода із поліцейським спецавтомобілем, постраждав 13-річний хлопчик.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, авто «Фольксваген» збив хлопчика, який їхав на велосипеді, дитина отримала тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за статтею 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

На місці працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд місця аварії і встановлюються всі обставини ДТП.

Раніше видання «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомило, що у Києві на вулиці Григоренка на нерегульованому пішохідному переході авто з кортежу президента України Петра Порошенка збило велосипедиста на переході, його госпіталізували.

Наразі у поліції чи в Адміністрації президента цю інформацію не коментували.

У березні у поліції повідомляли, що в центрі Києва на перехресті вулиць Шовковичної та Інститутської службовий автомобіль з кортежу збив пенсіонера 1930 року народження.