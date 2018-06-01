Футбол: збірна України зіграла внічию з командою Марокко

Збірна України з футболу провела у Швейцарії товариський поєдинок з командою Марокко, яка готується до фінальної частини чемпіонату світу. Зустріч завершилася нічиєю 0:0.

Команди створили приблизно рівну кількість небезпечних моментів, хоча ініціативою більшу частину матчу володіли футболісти з півночі Африки.

До літньої паузи «синьо-жовті» проведуть ще один поєдинок – у неділю, 3 червня, підопічні Андрія Шевченка зіграють зі збірною Албанії.

Команда Марокко стартує на світовій першості в Росії 15 червня поєдинком із іранськими футболістами, 20 червня гратиме з португальцями, 25 червня – з іспанцями.