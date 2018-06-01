На Донбасі поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 31 травня зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню, при цьому сім разів застосували міномети калібрів 120 і 82 міліметри та артилерію калібру 122 міліметри.

«На Луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське. На Донецькому напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка Друга та Кам'янка, на Маріупольському напрямку – в районах населених пунктів Чермалик, Павлопіль та Водяне», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» заявили про сім обстрілів з боку українських військових упродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» ще не оприлюднили даних про бойові дії 31 травня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.