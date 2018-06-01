У Дніпрі помер військовий, який врятував на Донбасі власну дочку – лікар Риженко

У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова 1 червня помер військовий, який на Донбасі ціною власного життя врятував дочку. Про це повідомив головний лікар Сергій Риженко.

«Микола, старший сержант, 48 років з Кіровоградської області. Дочка – Ярослава, санінструктор тієї ж частини.

Раптовий артобстріл не залишав шансів. Микола своїм тілом накрив дочку. У нього тяжке осколкове поранення голови. У дочки – акубаротравма, струс.

Міна вибухнула в трьох метрах від них. Доставлені 25 травня в Мечникова. Ярослава одужує.

Батько переніс безліч операцій у Мечникова. Сьогодні вночі всі найкращі реаніматологи на чолі з Ігорем Йовенком чотири рази запускали його серце. Ще один Герой став жертвою, захищаючи майбутнє України і своєї сім’ї», – написав Риженко у Facebook.

31 травня в цій же лікарні померли ще двоє військовослужбовців, які зазнали поранень на Донбасі, повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа. Лікарі не змогли врятувати бійця 24-ї бригади 47-річного Юрія Довганика, який був поранений осколком 22 травня. Через кульове поранення в голову, отримане 27 травня, помер боєць 92-ї бригади 34-річний Костянтин Гранов.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.