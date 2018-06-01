Радіо Свобода представляє фільм Дмитра Джулая «Малевич. Український квадрат»

Українська редакція міжнародної медіакорпорації Радіо Свобода 1 червня у Києві представляє документальний фільм Дмитра Джулая «Малевич. Український квадрат».

Це спроба через нові факти, маловідомі біографічні відомості, спогади сучасників художника, коментарі українських та іноземних дослідників сфокусувати новий погляд на особистість великого супрематиста і пояснити його творчість в українському вимірі.

За словами автора фільму Дмитра Джулая, беззаперечним фактом є те, що Малевич формувався на перехресті багатьох культур. Серед них – українська. Тому для всебічного розуміння творчості Малевича, який без перебільшення, змінив світове мистецтво, важливо віднайти і зрозуміти ті речі, що вплинули на його формування як особистості і безпосередньо на його творчість.

«Ми не хочемо ділити Малевича між різними країнами. Нам було цікаво дослідити, як український контекст – «український квадрат» – його життя і творчості вплинув на формування його естетичних концепцій. Вигадувати нічого не довелося. Малевич в автобіографії сам пише, що одним із основних джерел його творчості було народне мистецтво», – наголошує Дмитро Джулай.

Це дебютний фільм Дмитра Джулая як автора ідеї і режисера, «він монтував фільм і в більшості випадків був оператором. Від затвердження теми до презентації фільму пройшло півроку», – каже головний редактор Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова.

У фільмі взяли участь дослідники творчості Малевича не тільки з України, а й з Росії, Польщі та Франції, такі як Дмитро Горбачов, Жан-Клод Маркаде.

Є і розповідь російської дослідниці творчості Малевича Ірини Вакар, якій в архіві ФСБ не надали техніки для копіювання і вона переписала справу «Малевича» від руки. У графі «національність» Малевич зазначив – «українець».

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Автор фільму Дмитро Джулай, за освітою «видавець», працює уРадіо Свобода з листопада 2013-го, один із стрімерів Майдану, співавтор програми «Молодь+».



