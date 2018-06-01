Іспанія: парламент відправив прем'єра Рахоя у відставку

Парламент Іспанії відправив прем'єр-міністра Маріано Рахоя у відставку на тлі корупційного скандалу.

Новим прем'єром має стати лідер соціалістичної партії Педро Санчес. Очікується, що він складе присягу до понеділка, 4 червня, і сформує новий склад уряду наступного тижня.

Рахой був прем'єром Іспанії з 2011 року. Депутати вимагали його відставки через корупційний скандал, пов'язаний із його «Народною партією». Суд визнав винуватими близько 30 функціонерів партії. Сам Рахой відмовлявся йти у відставку, стверджуючи, що не знав про махінації і не був до них причетним.