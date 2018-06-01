На Одещині у присутності Порошенка «Дельта Вілмар» і АМПУ підписали меморандум про співпрацю

На Одещині у присутності президента України Петра Порошенка підписали Меморандум про співпрацю між підприємством «Дельта Вілмар» і держпідприємством «Адміністрація морських портів України» щодо реалізації інвестиційного проекту в морському порту «Южний».

«Ця компанія з Сінгапуру забезпечує високотехнологічний рівень переробки продуктів українського аграрного сектору, для того, щоб не експортувати сировину, а робити все можливе, щоб Україна скористалась всіма можливостями угоди про асоціацію із ЄС», – заявив Порошенко.

За його даними, після початку дії договору про зону вільної торгівлі об’єм експорту продукції «Дельта Вілмар» на європейські ринки зріс з 3% до 38%.

«Дельта Вілмар» – є одним з найбільших в Україні виробників олійно-жирової продукції. Взимку. Цього року компанія заявила про призупинення інвестиційного плану з побудови заводу вартістю 150 мільйонів доларів в порту «Южний» через, як вони заявляли, шантаж. В січні 2014 року «Дельта Вільмар» відкрила в Южному з переробки насіння соняшнику «Дельта Вільмар», взагалі на території України компанія працює з 2004 року.